Od wielu lat marka Nails Company wzbogaca portfolio swoich produktów, zgodnie ze zmieniającymi się trendami i zapotrzebowaniem użytkowniczek. W sezonie wiosna - lato 2017 nie mogło zabraknąć więc szalonej zabawy kolorami, która zaowocowała stworzeniem dziesięciu lakierów z linii Veneziana Collection. To ukłon w kierunku urokliwych Włoch – kraju wiecznego optymizmu, ognistego temperamentu oraz... słynących ze zjawiskowej urody kobiet.

Wiosenno - wakacyjny lookbook Nails Company otwierają zachwycające świeżością odcienie niebieskiego. Pudrowy błękit typu baby blue z serii Cielo Veneziano nada się zarówno na co dzień, jak i do mało formalnej pracy.

Kojarzony z turkusem karaibskiego morza Mare turchese przepięknie zharmonizuje się z połyskującą biżuterią, zaś jaskrawy Buona notte będzie doskonale współgrać ze skórą muśniętą opalenizną.

Dla miłośniczek romantycznej i dziewczęcej palety kolorów, marka przygotowała swoistą wariację na temat różów. Od jaskrawości gumy do żucia linii Amore Mio, poprzez słodki baby pink Bella donna, aż do wpadającego w beż, naturalnie delikatnego odcienia Rosato.

Perfekcyjnie wykonany manicure w takiej odsłonie poprawi humor lepiej niz zakupy czy pudełko lodów. Ukłonem w kierunku odważnych i nie obawiających się eksperymentować użytkowniczek jest zaś seria złożona z kipiących od intensywności neonów.

Kolor zachodzącego słońca Tramonto Veneziano to natychmiastowe skojarzenie z latem i egzotycznymi wakacjami, kanarkowa żółć Dolce Vita dodaje energii oraz optymizmu, fiolet Passione to prawdziwy synonim luksusu, zaś zieleń Avocado spodoba się Paniom, które cenią sobie powiew świeżości i z optymizmem patrzą na świat.

„Każdego sezonu Nails Company stara się pozytywnie zaskoczyć użytkowniczki nową kolekcją lakierów. W trendach na wiosnę / lato 2017 postawiliśmy więc na bardzo kobiece, żywiołowe odcienie. Chcemy przez to pokazać, że warto odważnie bawić się kolorami i eskperymentować z paletą barw. W końcu nadchodzące ciepłe dni to idealny moment, by rozbudzić się do życia, a soczyście kolorowy manicure wprawi nas w iście wakacyjny, optymistyczny nastrój.” - komentuje Dobrosława Lewkiewicz (właściciel & instruktor Nails Company).

Filozofia Nails Company opiera się nie tylko na tworzeniu doskonałych jakościowo lakierów hybrydowych. Marka posiada w swoim portfolio również akcesoria niezbędne do wyposażenia każdego salonu: pędzelki, pilniki, lampy oraz linię perfumowanych balsamów, kremów, parafin, maseł shea i oliwek. Nails Company dla swoich użytkowniczek oferuje dodatkowo profesjonalne warsztaty i szkolenia ze zdobienia paznokci.

Oficjalna strona marki: www.nailscompany.eu.