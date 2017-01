Pierwszy wirtualny garaż dla posiadaczy motocykli i samochodów.

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli. Użytkownicy serwisu iMoto.zone nie muszą martwić się koniecznością pamiętania wszystkich dat związanych z eksploatacją samochodu, takich jak termin kolejnego przeglądu czy data wygaśnięcia ubezpieczenia. iMoto pozwala w łatwy i szybki sposób wyszukiwać części zamienne w bardzo atrakcyjnych cenach. Wirtualny garaż iMoto będzie skupiać społeczność, w której wśród znajomych i zaprzyjaźnionych firm będzie można w luźnej atmosferze wymieniać się wiedzą i rozmawiać o swoich pasjach.

Moto Garaż

Sekcja „Garaż” na iMoto to miejsce do zarządzania swoim pojazdem – samochodem (osobowym, dostawczym czy ciężarowym) lub motocyklem. Po wprowadzeniu numeru VIN system automatycznie uzupełnia wszystkie niezbędne dane na temat pojazdu. Dodatkowo użytkownik może podać więcej informacji, takich jak np. data ostatniego przeglądu okresowego lub ważność ubezpieczenia. iMoto w odpowiednim czasie przypomni o konieczności podjęcia odpowiednich czynności. Dodatkowo może pełnić funkcję wirtualnej książki serwisowej – niczym do segregatora, do portalu można podpiąć skany faktur i opisów napraw, jakie były wykonywane w pojeździe. Dzięki temu wszystkie ważne dokumenty są przechowywane w jednym miejscu bez ryzyka ich utraty. W momencie sprzedaży pojazdu użytkownik udostępnia swoje ogłoszenie wraz z kompletną historią serwisową, którą może trafiać kolejno do następnych użytkowników.

Moto Zakupy

iMoto to również miejsce, w którym można szybko i łatwo poznać najlepsze oferty na części zamienne. Wystarczy, że użytkownik poda VIN swojego pojazdu, a następnie wybierze interesującą go część. System automatycznie przeniesie go na stronę przedstawiającą dedykowane oferty pasujące wyłącznie do wybranego modelu, zapewniając przy tym najkorzystniejsze ceny.

Fani motoryzacji z pewnością wielokrotnie spotkali się z trudnościami w znalezieniu ciekawych, wysokiej jakości gadżetów motoryzacyjnych. Z pomocą teraz przychodzi im autorski sklep z gadżetami iMoto. Walizka w kształcie kanistra? Świetne t-shirty z motywem motoryzacyjnym? A może lampa stworzona z części samochodowych? To wszystko, a także wiele innych akcesoriów, znajduje się w ofercie sklepu iMoto.

Motonewsy

Użytkownicy iMoto mogą korzystać z szerokiego kompendium wiedzy, jakie dostarcza sekcja Motonewsów. Są tam przede wszystkim praktyczne i cenne informacje dotyczące najlepszych pojazdów używanych, ich zakupu czy sprzedaży, a także utrzymania i samodzielnego serwisowania. iMoto dostarcza za darmo bazę wszystkich niezbędnych wzorów dokumentów, dbając o to, aby transakcje i realizacja umów związanych z użytkowaniem pojazdu mogły przebiegać bezproblemowo.

Moto Społeczność

iMoto to wirtualne miejsce, gdzie spotykają się użytkownicy różnych pojazdów, dlatego nie mogło zabraknąć części społecznościowej. Forum jest miejscem, na którym można znaleźć odpowiedź na trudne pytania, a także stworzyć zupełnie nowy wątek i poprosić innych użytkowników o ich opinie czy doświadczenia. Z kolei sekcja „Social” to medium społecznościowe, które w zupełnie luźnej atmosferze pozwala wymieniać się przemyśleniami między znajomymi czy marzeniami związanymi ze światem dwóch lub czterech kółek.

iMoto to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie w Polsce, jak nie na świecie. Rejestracja na portalu jest w pełni bezpłatna i pozwoli w przyszłości zaoszczędzić czas, a także nerwy związane z koniecznością pamiętania o wszystkich danych czy terminach związanych z pojazdem. iMoto to prywatny concierge motoryzacyjny, który jest dostępny dla wszystkich miłośników i użytkowników wszelkich pojazdów.

